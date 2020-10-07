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"Дедушка Вова старше": Путин рассказал о своих внуках

10:37
  • среда
  • 07 октября 2020

Президент хочет быть для них авторитетом

Президент России Владимир Путин рассказал, что его внуки приносят ему счастье.

Глава государства отказался раскрывать, сколько у него внуков и любые другие подробности о своей семье из соображений безопасности, но отметил, что чрезвычайно рад, что малыши есть в его жизни.

"Есть у меня внуки, я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Маленькие сладкие детишки. Я думаю, это естественное чувство для каждого человека. В моей жизни это есть. Я очень рад этому", - рассказал президент в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

Путин также рассказал, что является для младшего поколения авторитетом и поделился историей. Однажды один из внуков спросил маму, почему он должен ее слушаться. В качестве аргумента дочь Путина напомнила, что она старше.

"Нет, дедушка Вова старше", - передал Путин слова внука с улыбкой на лице.

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