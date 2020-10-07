Сразу два сенатора Совфеда заболели коронавирусом

Политики регулярно делают ПЦР-тесты

Два российских сенатора заразились коронавирусом, при этом болезнь у них протекает бессимптомно. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

"Тесты двух сенаторов на коронавирус, которые они сдавали перед сегодняшним заседанием, оказались положительными. Это не значит, что они болеют, однако тесты были положительные. Наши коллеги, получившие положительные тесты, несмотря на отсутствующие симптомы заболевания, ушли на самоизоляцию", - сообщил он.

Вот уже более полугода все сенаторы обязаны сдать тест на коронавирусную инфекцию накануне пленарного заседания палаты, передает РИА Новости.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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