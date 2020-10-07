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Собянин призвал переболевших коронавирусом соблюдать ограничения

10:06
  • среда
  • 07 октября 2020

Четких данных о формировании иммунитета пока нет

Россияне, которые переболели коронавирусом, обязаны соблюдать те же ограничения и правила, что и те, кто еще не имеет иммунитета к COVID-19.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте. Все дело в том, что болезнь мало изучена и неизвестно, как организм поведет себя при повторном заражении, если оно произойдет.

"Ученые еще слишком мало знают о COVID-19. Нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретенный в результате болезни <…> Поэтому переболевшие граждане должны соблюдать те же ограничения и рекомендации, что и те, кто не болел", - ответил Собянин.

Кроме того, находясь без маски в общественном месте, граждане будут подавать плохой пример другим людям, а официальное разделение людей на "переболевших" и "не болевших" простимулирует черный рынок поддельных справок, подчеркнул мэр. 

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