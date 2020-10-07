38-летняя Алена Водонаева стала студенткой МГУ

Она уже познакомилась с одногруппниками

Телеведущая, экс-участница шоу "Дом-2" Алена Водонаева стала студенткой факультета журналистики МГУ.

"Очень счастлива, что в моей жизни наступил такой интересный период", - написала телеведущая, опубликовав в Instagram свое фото на фоне здания МГУ на улице Моховая.

В начале нулевых Водонаева окончила филологический факультет Тюменского государственного университета и получила специальность "журналист". Сейчас она почувствовала, что ей не хватает знаний в области современных медиа.

"Обновления не помешают, учитывая, что в последнее время я углубилась в профессию", - написала Алена Водонаева в комментариях к своему посту.

По словам звезды, она будет учиться платно. Впереди ее ждут 664 учебных часа, две сессии с зачетами и экзаменами, а также итоговый госэкзамен.

Водонаева уже познакомилась с одногруппниками. Правда, встреча прошла в масках. Узнали ли ее студенты, она не уточнила. "Я такая же, как они. Мы на равных, это первое. А второе, мы все были в масках", - написала знаменитость.

Алена Водонаева дважды была замужем. Со вторым супругом она рассталась в прошлом году. От первого мужа звезда воспитывает сына Богдана.

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