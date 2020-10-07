Сергунина: Более 50 млн рублей инвестиций привлекли стартапы с помощью "Московского акселератора"

Участники трека получили поддержку крупных компаний

Столичные стартапы, разрабатывающие решения в области медицины, фармацевтики и биотехнологий, при поддержке крупных компаний уже смогли реализовать 20 пилотных проектов, привлечь более 50 млн руб. инвестиций и заключить контракты на сумму свыше 12,5 млн руб., показали итоги трека BioMedTech "Московского акселератора". Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Эта программа призвана помочь наукоемким и технологичным проектам в выходе на рынок и формировании клиентской базы. Вместе с наставниками участники настраивают бизнес-модель, совершенствуют свой продукт и сразу же могут получить обратную связь от компаний-лидеров. Больше 50 млн руб. инвестиций и 12,5 млн руб. заказов - хороший стартовый результат", - оценила итоги она.

Трек BioMedTech стартовал в июле и окончил работу в сентябре. За это время было подано свызе 380 заявок на участие, но эксперты отобрали лишь 30 команд для прохождения акселератора. Также, помимо интенсивного курса занятий, для участников организовали порядка 300 консультаций и встреч с отраслевыми специалистами, а также более 50 презентационных сессий с потенциальными заказчиками и инвесторами.

Председатель совета директоров фонда "Сколково" Виктор Вексельберг отметил, что Москва является пионером во внедрении самых современных технологических разработок в здравоохранении и может успешно конкурировать с ведущими мировыми центрами в этой области. Благодаря этому стартапы имеют шанс апробировать и внедрить в клиническую практику свои разработки на благо пациентов и врачебного сообщества.

Участники акселератора представили собственные перспективные разработки в области фармацевтики, лабораторной диагностики, цифровой медицины и борьбы с эпидемиями, в том числе коронавирусом. При поддержке города и партнеров им удалось увеличить продажи, заключить контракты с крупными компаниями и даже создать несколько кооперационных проектов, передает АГН "Москва".

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