Коронавирусом в России заболели еще 11115 человек

В Москве выявили 3229 заболевших

За минувшие сутки в России выявили еще 11115 заболевших коронавирусом. Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве подтверждено 3229 случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье заболели еще 395 человек.

Вылечились от коронавируса 6699 пациентов, в том числе в Москве – 1262. Скончались 202 заразившихся, из них 41– в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1248619 случаев заражения коронавирусом. Скончались 21865 человек. Выздоровели 995275 пациентов.

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