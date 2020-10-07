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Звезда сериала "Кухня" тяжело перенес COVID-19

11:12
  • среда
  • 07 октября 2020

Он похудел и разлюбил кофе

39-летний актер Михаил Тарабукин рассказал, как он перенес коронавирусную инфекцию. 
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Артист переболел COVID-19 в тяжелой форме. У него пропало обоняние. Температура держалась на отметке 39,5. Ему поставили диагноз "двусторонняя пневмония". За две недели Тарабукин сильно похудел. 

"Хотите экстремальный рецептик, как скинуть несколько килограммов, помолодеть и начисто отбить охоту к алкоголю и кофе с утра?" - пошутил Михаил Тарабукин. 

В комментариях он объяснил, что из-за болезни у него перестроились рецепторы. Он не чувствовал ни вкуса, ни запаха еды и напитков. "И теперь кофе, без которого не мог начать утро, просто какой-то... как будто землю поджарили и кипятку плеснули", - написал актер. 

Михаил Тарабукин снялся в сериалах "Кухня", "Гранд", "Охотники за караванами", "Ловушка" и так далее.

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