В Москве за сутки госпитализированы 1035 пациентов с коронавирусом

Выявлено 3229 заболевших

В Москве за прошедшие 24 часа диагностировано 3 229 случаев заболевания коронавирусом. Также 1035 пациентам потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В столице подтверждено 3 тыс. 229 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1 тыс. 35 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 13% больше, чем за предыдущую. Число находящихся на ИВЛ по сравнению со вчерашним днем выросло на 4%, сейчас на ИВЛ в больницах Москвы находится 264 человека", - рассказали о статистике в Оперштабе.

Отмечается, что 13,5% заболевших – дети до 18 лет, 40,3% - пациенты в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% – от 46 до 65 лет, 11,4% - от 66 до 79 лет и 5,4% заболевших - люди от 80 лет и старше.

Специалисты призывают москвичей помнить о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями. Также жителям столицы напоминают о необходимости носить медицинские маски и перчатки в общественных местах, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.

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