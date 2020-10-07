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Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон"

11:36
  • среда
  • 07 октября 2020

Об испытаниях доложили Владимиру Путину

Россия - успешно провела новые испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Об этом Владимиру Путину по видеосвязи доложил глава генштаба Валерий Герасимов, передает "ТВ Центр".

По его словам, пуск был выполнен накануне с фрегата в Белом море. За четыре с половиной минуты ракета пролетела 450 километров и поразила цель в Баренцевом море. Президент подчеркнул важность этого события для армии и всей страны. Он также поблагодарил учёных и военных специалистов за разработку новейшего вооружения.

Валерий Герасимов: "Задачи пуска выполнены. Стрельба признана успешной. Зафиксировано прямое попадание ракеты в цель. После завершения государственных испытаний комплексом "Циркон" планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли".

Владимир Путин: "Этап, о котором вы только что доложили, этап проведения успешного испытания этой ракеты – это большое событие не только в жизни Вооружённых Сил, но и всей России, всей страны, поскольку оснащение наших Вооружённых Сил – армии и флота – новейшими, действительно не имеющими аналогов в мире системами вооружения безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего государства. Хочу поблагодарить всех вас за проделанную работу, за её результаты и выразить надежду на то, что и дальше все специалисты, вовлечённые в перевооружение российской армии, будут работать так же эффективно, так же настойчиво, как это было и до сих пор".
 

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