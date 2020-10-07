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Пожар в санатории Минобороны в Ялте полностью потушен

11:21
  • среда
  • 07 октября 2020

Всех постояльцев расселят в соседних здравницах

Пожар в крымском санатории Минобороны "Ялта" потушен.
В Ялте загорелся военный санаторий (видео)

По предварительным данным, ЧП произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Огнем были охвачены 1200 квадратных метров, горели крыша и восьмой этаж корпуса.

Из здания самостоятельно эвакуировались около 370 человек, никто не пострадал. Всех жильцов переселят в ближайшие военные санатории. Само здание отремонтируют к следующему курортному сезону, передает "Интерфакс".

Для расследования точных причин пожара сформирована комиссия командования Черноморского флота. Правоохранительные органы начали проверку.

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