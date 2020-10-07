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Путин назвал трагедией происходящее в Нагорном Карабахе

11:59
  • среда
  • 07 октября 2020

Он надеется, что конфликт прекратится

Владимир Путин назвал события в Карабахе трагедией. В интервью ВГТРК президент призвал стороны конфликта к немедленному прекращению огня.

"Это трагедия, мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах - это вся территория, на которой проживают не чужие нам люди. Люди гибнут, большие потери с обеих сторон, и мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен", - сказал Путин.

Тем временем в Степанакерте сообщают о новых ракетных ударах по жилым домам, а также об атаках с использованием беспилотников. О ситуации на линии соприкосновения - репортаж корреспондента "ТВ Центра" Тимура Абдуллаева (см. видео).

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