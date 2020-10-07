В Москве пройдет финал конкурса "Мастера гостеприимства"

Свои проекты представили почти 200 участников

В Москве определят финалистов конкурса "Мастера гостеприимства", который входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". Основная задача - поддержать талантливых молодых специалистов в области туризма, сферы обслуживания, ресторанного и гостиничного бизнеса.

Почти 200 участников из разных регионов в режиме онлайн представят свои проекты экспертам и жюри. Лучшие встретятся в финале. Победители смогут пройти обучение по уникальным образовательным программам и получат приглашения на стажировки в крупные компании.

"Страна наша прекрасная огромна, в ней столько замечательных и интересных мест, но мы с вами далеко не все знаем. Про некоторые знаем, но почему-то не можем туда поехать. Этот конкурс направлен на то, чтобы рассказать про новые места, сделать так чтобы они стали доступнее для всех наших граждан", - сообщил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

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