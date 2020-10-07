В Эрмитаже отреставрировали астрономические часы времен Ивана Грозного

Царю их мог подарить император Священной Римской империи

Модель Вселенной эпохи Ренессанса теперь могут рассмотреть во всех деталях посетители Эрмитажа. В петербургском музее после реставрации представили настоящее чудо техники - астрономические часы, созданные немецкими мастерами по заказу римского императора.

Редкий случай в Эрмитаже, когда целый музейный зал отводится под единственный экспонат. Это - астрономические часы или карта звездного неба работы XVI века. Над ее воссозданием несколько лет трудились лучшие мастера.

"Вещь, с одной стороны, тяжелая, с другой стороны, хрупкая. И очевидно, что она несколько раз падала. Чтобы восстановить утраты экстерьера, мы посетили 2 музея, один из них в Дрездене и другой в Лондоне, где сохранились подобные глобусы", - говорит заведующий лабораторией научной реставрации часов и музыкальных механизмов Эрмитажа Михаил Гурьев.

Это точная модель Вселенной, какой ее представляли ученые в конце XVII столетия. Золотой шар внизу - это неподвижная планета Земля, а над ней - вращающийся небесный глобус. По нему рассчитывались фазы луны, зодиакальных созвездий, время восхода и захода солнца. На горизонтальном кольце - ежедневный календарь с 1584 по 1620 годы. Он автоматически двигается с помощью уникального механизма

Разобрав этот прибор пятивековой давности, современные часовщики были просто ошеломлены. Даже самые миниатюрные шестеренки оказались выполнены вручную с точностью до миллиметра.

Чтобы вычислить размеры деталей, современные мастера выполнили трехмерную копию прибора в компьютерной программе. А старинный механический двигатель извлекли из шара, чтобы экспонировать отдельно - настолько он совершенен.

История появления этих часов в России очень туманна. По предположительным догадкам историков, этот экземпляр был изготовлен по заказу императора Священной Римской империи Рудольфа II и предназначался в дар русскому царю Иоанну Грозному.

Такие же дары были преподнесены монархам крупнейших европейских держав того времени. Сейчас они находятся в музеях Лондона, Парижа, Вены, Неаполя и Дрездена. Благодаря их существованию, российские мастера и смогли воссоздать утраченные за несколько веков внешние детали корпуса. Российский экземпляр астрономических часов был самым первым. У него самая сложная судьба, повторяющая все исторические катаклизмы страны, в которую попал. Но теперь удивительный глобус вновь готов рассказать свою историю о звездах и о вселенной.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

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