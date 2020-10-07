ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Эрмитаже отреставрировали астрономические часы времен Ивана Грозного

12:26
  • среда
  • 07 октября 2020

Царю их мог подарить император Священной Римской империи

Модель Вселенной эпохи Ренессанса теперь могут рассмотреть во всех деталях посетители Эрмитажа. В петербургском музее после реставрации представили настоящее чудо техники  - астрономические часы, созданные немецкими мастерами по заказу римского императора.

Редкий случай в Эрмитаже, когда целый музейный зал отводится под единственный экспонат. Это - астрономические часы или карта звездного неба работы XVI века. Над ее воссозданием  несколько лет трудились лучшие мастера.

"Вещь, с одной стороны, тяжелая, с другой стороны, хрупкая. И очевидно, что она несколько раз падала. Чтобы восстановить утраты экстерьера, мы посетили 2 музея, один из них в Дрездене и другой в Лондоне, где сохранились подобные глобусы", - говорит заведующий лабораторией научной реставрации часов и музыкальных механизмов Эрмитажа Михаил Гурьев.

Это точная модель Вселенной, какой ее представляли ученые в конце XVII столетия. Золотой шар внизу - это неподвижная планета Земля, а над ней - вращающийся небесный глобус. По нему рассчитывались  фазы луны, зодиакальных созвездий, время восхода и захода солнца. На горизонтальном кольце - ежедневный календарь с 1584 по 1620 годы. Он автоматически двигается с помощью уникального механизма

Разобрав этот прибор пятивековой давности, современные часовщики были просто ошеломлены. Даже самые миниатюрные шестеренки оказались выполнены вручную с точностью до миллиметра.

Чтобы вычислить размеры деталей, современные мастера выполнили трехмерную копию прибора в компьютерной программе. А старинный механический двигатель извлекли из шара, чтобы экспонировать отдельно - настолько он совершенен.

История появления этих часов в России очень туманна. По предположительным догадкам историков, этот экземпляр был изготовлен по заказу императора Священной Римской империи Рудольфа II и предназначался в дар русскому царю Иоанну Грозному.

Такие же дары были преподнесены монархам крупнейших европейских держав того времени. Сейчас они находятся в музеях Лондона, Парижа, Вены, Неаполя и Дрездена.  Благодаря их существованию, российские мастера и смогли воссоздать утраченные за несколько веков внешние детали корпуса. Российский экземпляр астрономических часов был самым первым. У него самая сложная судьба, повторяющая все исторические катаклизмы страны, в которую попал. Но теперь удивительный глобус вновь готов рассказать свою историю о звездах и о вселенной.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Настольные часы "Глобус"
Настольные часы "Глобус"
Настольные часы "Глобус"
Настольные часы "Глобус"
Настольные часы "Глобус"
Настольные часы "Глобус"
Настольные часы "Глобус"
Настольные часы "Глобус"
Настольные часы "Глобус"
Настольные часы "Глобус"
Настольные часы "Глобус"
Настольные часы "Глобус"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.