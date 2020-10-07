Зрители ТВЦ продолжают сбор средств на лечение Вики Максимовой

У девочки редкий врождённый порок сердца

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение четырёхлетней Вики Максимовой. Её историю мы рассказывали накануне. У девочки редкий и тяжелейший врождённый порок сердца. Она уже перенесла серьёзную операцию.

Но для того, чтобы сердце справлялось с нагрузкой, нужна ещё одна, по так называемому переключению сосудов. Помочь девочке берутся врачи Лейденского университетского медицинского центра в Нидерландах. Вот только сумма лечения для родителей Вики неподъёмная - около трёх миллионов рублей.

За прошедший день удалось собрать часть средств. Мы благодарим всех, кто откликнулся и не остался равнодушным к чужой беде. Но ещё требуется почти два миллиона рублей.

Мы продолжаем помогать Вике все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Вики Максимовой, программа 1090

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