Врач объяснил, почему стало меньше "бессимптомников" с COVID-19

Все меньше людей переносят коронавирус без симптомов

Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев считает, что число пациентов с бессимптомным течением коронавируса уменьшается, поскольку растет общее число инфицированных.

"Случаев бессимптомного течения коронавируса стало меньше из-за того, что стало больше заражающей дозы. Повысилось число больных, и люди ведут себя безответственно", - уверен микробиолог.

При этом он выразил мнение, что пока нет необходимости ужесточать ограничительные меры. По словам Зуева, сначала нужно дождаться, пока появятся результаты от уже введённых ограничений, передает РИА Новости.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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