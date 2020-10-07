Путин уверен, что не растерял человеческих качеств

Иногда президенту кажется, что он из человека превращается в функцию

Не о государственном, а о личном говорил президент в интервью агентству ТАСС. Очередной эпизод, посвящённый 20-летию работы Путина на высших постах, опубликован сегодня, в день его рождения. В этом фрагменте - откровенно о семье, друзьях, потерях, стремлениях и самых важных человеческих качествах.

Владимир Путин признался: люди, которые знают его с университетских лет, утверждают, что за эти годы он не изменился.

Владимир Путин: "И мне бы тоже хотелось особенно не терять человеческих качеств, потому что здесь иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию. Но мне кажется, что всё-таки мне это удаётся - сохранить такие человеческие качества".

Андрей Ванденко: "Вы давали отчет, что больше уже, перейдя этот Рубикон, уже обратно никогда. Так, чтобы с друзьями пивка в пятницу после работы и чтобы кольца охраны не было".

Владимир Путин: "Да, это ограничение. Есть и компенсация этих ограничений. И самая главная компенсация - это чувство большого очень морального удовлетворения от того доверия, которое люди оказывают".

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