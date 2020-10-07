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Опубликовано видео испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"

11:30
  • среда
  • 07 октября 2020

Она поразила цель в Баренцевом море

Минобороны России обнародовало видео, на котором осуществляется запуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". 
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"Циркон" испытали вечером 6 октября в акватории Белого моря. Ракету запустили с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Она поразила цель, расположенную на расстоянии 450 километров в Баренцевом море. 

Скорость полета ракеты превысила 8 Махов (свыше 9,5 тысячи километров в час). Полет длился четыре с половиной минуты. 

"После завершения комплексных испытаний комплексом "Циркон" планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли", - доложил российскому президенту начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.  

Владимир Путин заявил, что успешные испытания ракеты "Циркон", которая не имеет аналогов в мире, - это большое событие не только для вооруженных сил, но и для всей страны.

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