В Киргизии создали еще один совет для управления страной

Волнения не стихают

В Киргизии сегодня должны назначить временное правительство. Так называемый координационный совет выдвинул кандидатуру премьера. Сотни несогласных жителей утром собрались на митинг в центре Бишкека. В столице же второй раз за сутки сменился мэр. А ночью в городе начались грабежи. Чтобы защитить имущество от мародёров, жители объединились в народные дружины.

Митинги с политическими лозунгами сменились обыкновенным мародерством. Этой ночью в Бишкеке владельцы небольших торговых павильонов не смогли отстоять свои магазины. Когда стало холодно, ночные хозяева улиц разожгли костры. Хоть как-то восстановить порядок пытались дружинники. Милиция не вмешивалась.

Политической турбулентностью в Киргизии воспользовались некоторые предприимчивые граждане и, как сообщается, сами назначили себя на те или иные руководящие посты. Мелис Мырзакматов - бывший мэр Оша, второго города республики. Обвиняется в нанесении многомиллионного ущерба государству, шесть лет назад бежал в Турцию, был объявлен в международный розыск. Минувшей ночью вернулся на родину и сразу взошел на политическую сцену.

"Киргизия сейчас находится в очень опасной ситуации, необходимо противостоять силам, которые заинтересованы в организации гражданской войны и разделении страны, необходимо сохранить национальное единство. Парламентские выборы 4 октября прошли очень грязно, в парламент Кыргызстана должны быть избраны только достойные люди", - заявил он.

У Дома правительства в Бишкеке проходит митинг против назначения этого самого правительства и нового премьера Садыра Жапарова. Участники акции настаивают на смене состава кабинета министров. Митингуют представители и сторонники политических партий, которые по итогам состоявшихся в стране 4 октября выборов не вошли в состав парламента.

"Мы уже устали от одних и тех же лиц в политике. Они просто сменяют друг друга по кругу. Когда это закончится? Надо дать дорогу новым людям!" – говорит один из участников митинга.

Новые люди в киргизской вертикали власти появляются столь стремительно, что не каждый политически подкованный гражданин может уследить за процессом. В среду несколько партий объявили о создании уже второго Координационного совета для управления страной. В Бишкеке третий раз за сутки сменился мэр. Временно исполнять обязанности будет вице-мэр Алмаз Бакетаев, который своим первым распоряжением поручил снести забор вокруг Белого дома. Сайты органов власти не обновлялись со дня выборов. Потому информацией сотрудники мэрии делятся в социальных сетях.

По данным Минздрава, в ходе беспорядков последних дней один человек скончался в больнице, пострадавших - около 900. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков после произошедших в стране событий не покидал пределы республики и находится в Бишкеке, сообщает его пресс-служба. Вместе с тем, народ требует более решительных действий от главы государства, который, по мнению многих, не проявляет себя должным образом в урегулировании политических противоречий.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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