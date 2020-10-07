Путин рассказал, почему перестал пить пиво

Президент следит за здоровьем и физической формой

Президент России Владимир Путин рассказал о своем отношении к пиву.

Журналист агентства ТАСС поинтересовался, может ли себе глава государства позволить выпить пива в баре с друзьями. Путин честно ответил, что сейчас старается не употреблять этот алкогольный напиток, так как он вредит фигуре.

"Я стараюсь пиво не пить в последнее время, брюхо растет", - рассказал президент в интервью для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Любимая марка пенного напитка президента – Radeberger Pilsner. Пиво производят в немецком городе Радеберг, расположенном недалеко от Дрездена.

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