Власти Италии продлят режим ЧС из-за коронавируса вплоть до 31 января

Ограничения ужесточают и в Бельгии

В Италии коронавирус вновь набирает обороты, и правительство страны намерено продлить режим чрезвычайной ситуации в стране до 31 января 2021 года. Об этом сообщил министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Глава Минздрава Италии уверен, что продление режима ЧП полностью соответствующим нынешнему эпидемиологическому периоду в стране. По словам министра, "курс должен быть на осмотрительность и осторожность".

Ранее Сперанца в ходе выступления в Палате депутатов представил основные положения нового правительственного декрета, касающегося мер по борьбе COVID-19. В частности, предлагается ввести обязательное ношение медицинских масок на открытом воздухе.

Первое постановление о введении режима ЧС сроком на полгода в Италии приняли 31 января. 31 июля его продлили до 15 октября.

В Бельгии тоже решено усилить меры по борьбе с COVID-19, рассказал глава правительства Александр Де Кроо. Теперь разрешенные "близкие контакты" (взаимодействие на расстоянии менее 1,5 м без маски) сокращены с пяти до трех человек, домой нельзя приглашать больше четырех гостей. В кафе теперь смогут собираться не более четырёх человек за одним столом. При этом все заведения должны закрываться не позже 23:00. Ограничительные меры вступают в силу с пятницы, 9 октября

Де Кроо добавил, что число случаев заболевания коронавирусом в стране растёт, ситуация в некоторых больницах критическая.

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