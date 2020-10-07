Молодая жена Петросяна не исключила рождение второго ребенка

Теперь девочку?

Татьяна Брухунова, которая воспитывает сына от юмориста Евгения Петросяна, высказалась на тему второго ребенка.

Молодая жена Петросяна пообщалась с подписчиками в Instagram. Кто-то задал ей лаконичный вопрос: "Дочку?" В ответ Брухунова написала: "На все воля божья". По ее мнению, ребенок - это подарок свыше.

Татьяна Брухунова в очередной раз призналась, что рождение ребенка не сильно изменило ее жизнь. В отличие от многих матерей, она довольно много времени уделяет себе. Встречается с подругами, посещает культурные мероприятия, ходит по кафе и ресторанам. При этом она успевает читать и смотреть фильмы, в основном ужасы (она фанатка этого жанра). "Я не мать-наседка!" - заявила жена юмориста.

Слухи о романе Петросяна и его помощницы появились в 2018 году. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. По данным СМИ, Петросян и Брухунова поженились в 2019 году в Кутузовском ЗАГСе. В сентябре Петросян впервые показал своего сына Вагана.

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