ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Молодая жена Петросяна не исключила рождение второго ребенка

12:04
  • среда
  • 07 октября 2020

Теперь девочку?

Татьяна Брухунова, которая воспитывает сына от юмориста Евгения Петросяна, высказалась на тему второго ребенка.
Молодая жена Петросяна посоветовала критикам "рожать от слесарей"

Молодая жена Петросяна пообщалась с подписчиками в Instagram. Кто-то задал ей лаконичный вопрос: "Дочку?" В ответ Брухунова написала: "На все воля божья". По ее мнению, ребенок - это подарок свыше. 

Татьяна Брухунова в очередной раз призналась, что рождение ребенка не сильно изменило ее жизнь. В отличие от многих матерей, она довольно много времени уделяет себе. Встречается с подругами, посещает культурные мероприятия, ходит по кафе и ресторанам. При этом она успевает читать и смотреть фильмы, в основном ужасы (она фанатка этого жанра). "Я не мать-наседка!" - заявила жена юмориста. 

Слухи о романе Петросяна и его помощницы появились в 2018 году. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. По данным СМИ, Петросян и Брухунова поженились в 2019 году в Кутузовском ЗАГСе. В сентябре Петросян впервые показал своего сына Вагана.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.