США включили Россию в список национальных угроз

Москва якобы вмешивается во все сферы жизни американцев

Министерство внутренней безопасности США включило Россию в число национальных угроз.

Об этом говорится в докладе "Оценка национальной угрозы 2020". По данным Вашингтона Россия, Иран и Китай вмешиваются в процессы выборов и в ситуацию с пандемией коронавируса, а также усиливают социальную напряженность в США.

"Россия является, вероятно, основным субъектом тайного влияния и поставщиком дезинформации внутри страны", – говорится в тексте документа.

В докладе также утверждается, что Москва способна с помощью кибершпионажа заполучить необходимую экономическую, политическую и информацию, касающуюся национальной безопасности, передает РИА Новости.

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