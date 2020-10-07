Ученые предположили, что будут есть люди будущего

Со временем люди перестанут употреблять привычные нам продукты

Исследователи из Дании считают, что в будущем в рационе людей мясо заменят водоросли, рыба и моллюски. По словам ученых, мясное животноводство плохо вписывается в концепцию устойчивого развития европейских стран, поэтому от него придется отказаться. Однако не все люди готовы пожертвовать любимыми блюдами ради пользы для экологии.

Специалисты из Копенгагенского университета изучили потребительское поведение людей и предположили, что может стать заменой мяса в продуктовой корзине европейцев.

"Возможно рассмотреть вариант гибкой диеты, когда человек потребляет небольшое количество продуктов животного происхождения, таких как мясо, яйца и молоко, наряду с овощами. Однако можно подумать и об альтернативах сочному стейку, которых много", - считает руководитель исследования.

Ученые предлагают искать альтернативные источники белка и полезных жирных кислот среди даров моря. Сделать их более привлекательными в качестве продуктов питания помогут технологии пищевого производства, которые давно научились имитировать "мясной" вкус, передает Frontiers in Psychology.

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