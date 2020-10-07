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Оперный певец Владислав Пьявко умер от сердечного приступа

12:32
  • среда
  • 07 октября 2020

Он работал, несмотря на преклонный возраст

Оперный певец, народный артист СССР Владислав Пьявко скончался на 80-м году жизни. 
Умер ведущий "Радио 7" Рубен Акопян

"Смерть установили сегодня ночью, он умер дома от сердечного приступа", - рассказала РБК дочь Пьявко. Время и место прощания с народным артистом назовут позднее.   

Владислав Пьявко выступал в Немецкой государственной опере, Большом театре, театре "Ла Скала" в Милане. 

Артист преподавал в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского и в Московской государственной консерватории имени Чайковского. 

В прошлом году он поставил пьесу "Исповедь тенора" во Владимирском академическом театре, где сыграл главную роль.

Владислав Пьявко снялся в сериалах "Формула мести" и "Шакал". 

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