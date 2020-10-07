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Депутат МГД Герасимов рассказал о работе Театра Луны в период ограничений из-за COVID-19

12:42
  • среда
  • 07 октября 2020

Зрители должны быть в масках и соблюдать "шахматную" рассадку

Театр Луны вернулся в свой привычный рабочий ритм после введенных ограничений из-за коронавируса.
Нарушение масочного режима грозит театрам полумиллионным штрафом

Об этом агентству "Москва" рассказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Театры получили разрешение для открытия после пандемии в сентябре, но каждый театр сам решал, когда пригласит первых зрителей. Театр Луны начал свою работу 10 сентября и пока только возвращается в рабочий ритм", - объяснил Герасимов.

Во время пандемии театр был закрыт, но несмотря на это, актеры собирались небольшими группами для репетиций. Например, они работали над спектаклем "Шпионка". Часть актеров занялась развитием творческих онлайн-проектов.

"Для артистов закрытие театров стало шоком. Казалось бы, как это - не играть спектакли? Первое время всем было сложно и непривычно, но в итоге все подстроились под новый ритм жизни", - отметил депутат.

Сегодня театр работает практически в привычном режиме, обращая внимание зрителей на то, что при посещении театра они должны оставаться в масках, а также соблюдать социальную дистанцию.

"Театр показывает спектакли с учетом "шахматной" рассадки. В театральном сезоне 2020-2021 года театр представит несколько премьер: детский спектакль "Анфиса в виртуале" Елены Лазуриной, "Шпионка" Сергея Проханова, "Живой товар" Алены Захаровой и "Баба Шанель" Натальи Когут", - сказал Герасимов.

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