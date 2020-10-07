"Моя самая огромная любовь": Басков нежно обратился к маме

Ей исполнилось 65 лет

43-летний певец Николай Басков трогательно поздравил свою маму с юбилеем.

Народный артист России опубликовал в Instagram фото с именинницей. Елена Николаевна позирует в белой шубке. Красивая и элегантная, на этом снимке она кажется ровесницей Баскова.

"Ты - самая яркая звезда всей моей жизни. Моя самая огромная любовь. Моя поддержка и опора. Мой самый крепкий тыл. Ты знаешь, я всегда с тобой и душой, и сердцем. И в день твоего ЮБИЛЕЯ я признаюсь тебе в бескрайней моей любви и благодарности за все в этой жизни", - написал Басков.

Он пожелал маме здоровья, долгих лет жизни, исполнения всех сокровенных желаний. Басков сказал, что хочет всегда слышать ее заразительный смех и видеть ее сияющую улыбку.

К поздравлениям присоединились Игорь Николаев, Анна Семенович, Лобода, Владимир Винокур, Иосиф Пригожин и многие другие звезды.

- Боже, какие слова, я прослезилась, честное слово! – пишут в комментариях.

- Счастье, что есть такая связь!

- Трогательные и душевные слова любви и благодарности от безумно любящего сына.

- Мамочка счастлива только от одного тебя, что у нее такой сын... и не потому что Коля звезда, а потому что Коля душа.

- Спасибо этой прекрасной женщине за такого талантливого человека!

Напомним, что в прошлом году Николай Басков потерял отца. Ему было 67 лет.

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