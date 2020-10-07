ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Моя самая огромная любовь": Басков нежно обратился к маме

13:04
  • среда
  • 07 октября 2020

Ей исполнилось 65 лет

43-летний певец Николай Басков трогательно поздравил свою маму с юбилеем. 
Поклонники не узнали похудевшего на 15 килограммов Баскова

Народный артист России опубликовал в Instagram фото с именинницей. Елена Николаевна позирует в белой шубке. Красивая и элегантная, на этом снимке она кажется ровесницей Баскова. 

"Ты - самая яркая звезда всей моей жизни. Моя самая огромная любовь. Моя поддержка и опора. Мой самый крепкий тыл. Ты знаешь, я всегда с тобой и душой, и сердцем. И в день твоего ЮБИЛЕЯ я признаюсь тебе в бескрайней моей любви и благодарности за все в этой жизни", - написал Басков. 

Он пожелал маме здоровья, долгих лет жизни, исполнения всех сокровенных желаний. Басков сказал, что хочет всегда слышать ее заразительный смех и видеть ее сияющую улыбку. 

К поздравлениям присоединились Игорь Николаев, Анна Семенович, Лобода, Владимир Винокур, Иосиф Пригожин и многие другие звезды. 

- Боже, какие слова, я прослезилась, честное слово! – пишут в комментариях. 

- Счастье, что есть такая связь! 

- Трогательные и душевные слова любви и благодарности от безумно любящего сына. 

- Мамочка счастлива только от одного тебя, что у нее такой сын... и не потому что Коля звезда, а потому что Коля душа. 

- Спасибо этой прекрасной женщине за такого талантливого человека! 

Напомним, что в прошлом году Николай Басков потерял отца. Ему было 67 лет. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Николай Басков
Николай Басков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.