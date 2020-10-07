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Борщ могут признать культурным наследием человечества

13:11
  • среда
  • 07 октября 2020

Традиционное блюдо является негласным символом Украины

Экспертный совет порекомендовал Министерству культуры и информационной политики Украины внести в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия "Культуру приготовления украинского борща".

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"Состоялось очередное заседание экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры и информационной политики Украины. По итогам заседания экспертный совет рекомендовал Минкультуры включить в Национальный перечень нематериального культурного наследия пять элементов, среди которых — "Культура приготовления украинского борща", - заявили в пресс-службе ведомства.

Также в перечень попадут "Борщевская народная вышивка", "Технология создания клембовской сорочки "с цветком", "Карпатское лижникарство" и "Пасхальное гуляние "Водить Володара" в селе Роскошевка Тепликского района Винницкой области", передает Интерфакс.

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