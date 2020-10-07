Нобелевскую премию по химии присудили за методы редактирования генома

Награду получили француженка и американка

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали француженка Эмманюэль Шарпентенье и американка Дженнифер Дауна.

Ученые провели масштабные разработки метолов редактирования генома, передает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию по физике получили британец Роджер Пенроуз, немец Ранхард Генцель и американец Андреа Гес за исследование Вселенной, а Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили американцам Харви Альтеру и Чарльзу Райсу, а также британцу Майклу Хоутону за открытие гепатита C.

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