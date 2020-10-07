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Эмир Кувейта назвал нового наследного принца

13:43
  • среда
  • 07 октября 2020

На это ему был отведен год

Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах озвучил имя преемника в качестве главы государства. Им оказался младший брат нового монарха шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

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Кандидатуру 80-летнего заместителя командующего Национальной гвардией и и. о. министра по делам эмирского двора в качестве наследного принца поддержали сразу несколько членов правящей семьи. В четверг, 8 октября, парламент Кувейта должен выразить лояльность новому принцу.

После смерти прежнего эмира Кувейта Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха его место занял его брат и наследный принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Согласно Конституции страны, у приведенного к присяге эмира был год на обнародование имени своего преемника, передает ТАСС.

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