Эмир Кувейта назвал нового наследного принца

На это ему был отведен год

Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах озвучил имя преемника в качестве главы государства. Им оказался младший брат нового монарха шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

Кандидатуру 80-летнего заместителя командующего Национальной гвардией и и. о. министра по делам эмирского двора в качестве наследного принца поддержали сразу несколько членов правящей семьи. В четверг, 8 октября, парламент Кувейта должен выразить лояльность новому принцу.

После смерти прежнего эмира Кувейта Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха его место занял его брат и наследный принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Согласно Конституции страны, у приведенного к присяге эмира был год на обнародование имени своего преемника, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"