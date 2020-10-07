Возбуждено уголовное дело после загрязнения воды на Камчатке

В залив попали нефтесодержащие продукты

Следователи возбудили уголовное дело после загрязнения Авачинского залива в Камчатском крае и гибели морских животных.

Дело возбуждено по двум статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды". Следователи установили, что в период с 1 по 3 октября 2020 года произошло загрязнение воды нефтесодержащими продуктами, в том числе фенолом.

Из-за этого, вода в заливе поменяла цвет, начали умирать животные, а двое серфингистов получили химические ожоги роговицы глаз, рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Расследование дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена экологическая экспертиза.

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