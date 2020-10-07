Мишустин оценил цифровизацию в сельском хозяйстве

Мероприятия проходят в рамках выставки "Золотая осень"

В Москве в среду открылась традиционная агропромышленная выставка "Золотая осень". В этом году она проводится по большей части в формате онлайн, зато в ней участвуют все регионы России, передает "ТВ Центр".

В открытии форума принял участие премьер-министр Михаил Мишустин. Он осмотрел экспозицию, посвященную внедрению в агропром цифровых технологий, которые помогают производителям выходить на рынок без посредников. Главе правительства рассказали о проекте цифрового двойника стада, предназначенного для обучения студентов работе с животными. В режиме видеоконференции премьер провел совещание с руководителями агропредприятий из разных регионов и поблагодарил их за отличные результаты работы.

"За 8 месяцев 2020 года производство продукции сельского хозяйства увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем такое увеличение объемов производства происходит по многим направлениям. Успешно прошли ажиотажный спрос на продукты, который случился в период острой фазы коронавируса. И по факту решена задача продовольственной безопасности. И сейчас ведем работу по укреплению нашей продовольственной независимости. В частности, развиваем импортозамещение, в том числе в области семеноводства и селекции", - отметил Мишустин.

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