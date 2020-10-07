Собянин поздравил москвичей с Днем московской промышленности

Промышленность продолжает работать, несмотря на сложности

Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, промышленные предприятия в столице продолжают работать в нормальном режиме. Более того, в текущем году объем продукции не только не уменьшился, а даже вырос. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения научно-исследовательского института электромеханики.

"Корпорация ВНИИЭМ" уже почти 80 лет разрабатывает оборудование для полетов в космос. Именно здесь создавали электронику для запуска первого искусанного спутника, полёта Гагарина и орбитальной метеосистемы. Весь этот колоссальный опыт и научную базу теперь применяют для нового направления - создания высокотехнологичного насосного оборудования.

Раньше опытные образцы приходилось возить для испытания в другие города. Теперь для этих целей на предприятии построили собственный центр. Больше тысячи квадратных метров. Здесь есть и линия сборки и место для тестирования. Сергей Собянин пообщался с работниками предприятия и поздравил с профессиональным праздником.

"Во время эпидемии главный праздник - не в больших залах, и концертах, а в возможности нормально жить и работать. Московские предприятия работают все без ограничений, и выдают продукцию, более того, даже в сложном, этом году объем продукции не уменьшился, а вырос. Выросла и экспортная составляющая. Обычно считается, что Москва не особо славится в нынешнее время промышленностью, но это полное заблуждение. В Москве в промышленности работает около 700 тысяч человек. Это главный обрабатывающий промышленный центр страны. Здесь производится все: начиная от бытовых приборов, до автомобилей и до космических аппаратов", - заявил Сергей Собянин.

Предприятие получает поддержку от Москвы. Это даёт возможность расширять спектр продукции.

"Основные направления деятельности - это то, что диктует 21 век. Прежде всего, это космическая деятельность. Мы создаем космические аппараты. Это атомная энергетика, газовая энергетика. И, конечно, наш морской флот", - говорит генеральный директор корпорации Леонид Макриденко.

Работа не прекращается даже в условиях пандемии. Не прекращаете и научная деятельность. Как только этот цех получит аттестацию, здесь смогут испытывать своё оборудование и другие предприятия. Интерес уже проявляют компании нефтяного сектора. Для перекачки чёрного золота тоже нужны мощные насосы.

Виктор Прокушев, Илья Ушаков, Александр Ивановский. "ТВ Центр".

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