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Москвич примотал себя скотчем к машине каршеринга и попал на видео

15:30
  • среда
  • 07 октября 2020

Личность любителя экстремальных развлечений устанавливается

В Сети появилось  необычное видео. Мужчина в буквальном смысле примотал себя скотчем к автомобилю каршеринга и в таком виде прокатился по дорогам столицы, передает "ТВ Центр".

Ни скорость, ни повышенное внимание его явно не смущали. Более того, он с удовольствием позировал на камеру.

О личности  водителя пока ничего неизвестно. Но вычислить лихачей не составит труда - автономера они скрывать не стали.

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