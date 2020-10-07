Москвич примотал себя скотчем к машине каршеринга и попал на видео

Личность любителя экстремальных развлечений устанавливается

В Сети появилось необычное видео. Мужчина в буквальном смысле примотал себя скотчем к автомобилю каршеринга и в таком виде прокатился по дорогам столицы, передает "ТВ Центр".

Ни скорость, ни повышенное внимание его явно не смущали. Более того, он с удовольствием позировал на камеру.

О личности водителя пока ничего неизвестно. Но вычислить лихачей не составит труда - автономера они скрывать не стали.

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