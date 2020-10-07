В Москве отреставрируют скульптуры на фасаде аптеки Феррейна

Их не ремонтировали больше 100 лет

В Москве началась реставрация скульптур, которые более века украшали фасад самой известной аптеки города - Феррейна - на Никольской улице. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Четыре фигуры богини здоровья Гигеи были отлиты из цинкового сплава. Причём фрагментами, которые потом спаивались и крепились на металлический каркас. За 120 лет скульптуры ни разу не ремонтировались и пришли в аварийное состояние. Сейчас их бережно демонтировали и отправили в мастерскую. Там специалисты очистят фигуры от загрязнений, устранят трещины и коррозию, а затем покроют защитным составом.

"В настоящее время дорабатывается проект главного фасада аптеки. Планируется, что в течение года, до конца следующего лета, работы по скульптурам будут закончены, а после завершения работ по реставрации фасада они вернутся на свое исконное место уже в отреставрированном виде", - сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

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