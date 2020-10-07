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Сказка для взрослых: "Мастерская Петра Фоменко" представила громкую премьеру

15:13
  • среда
  • 07 октября 2020

Для зрителей приготовили спектакль "1000 и одна ночь"

В "Мастерской Петра Фоменко" – премьера. "1000 и одна ночь" - режиссёрский дебют примы театра - Полины Агуреевой. Восточные сказки соединяются с музыкой и пластикой, а ещё - со стихами суфийских поэтов. И всё это в необычном художественном решении.  При этом герои спектакля - люди вне времени - возвращают зрителей к простым и вечным вещам.

Никаких привычных Синбадов-мореходов, приключений Али-бабы и даже самой Шахерезады! Предупреждают сразу - это сказки для взрослых, детей на спектакле не ждут. 

Конечно, это будет вечный диалог мужчины и женщины. И весь спектакль, как объясняют его создатели, именно об этой "дурной бесконечности любви", её постоянном круговороте. Узнаваемо. Грустно и смешно. И ничего не изменилось за тысячелетия.

Подробнее смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной

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