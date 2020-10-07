Власти Брюсселя закрыли кафе и бары из-за пандемии

Рестораны продолжат свою работу

Все кафе и бары Брюсселя закроются на месяц из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом заявили бургомистры по итогам заседания Совета безопасности, передает ТАСС. Ограничение начнет действовать с 8 октября.

Рестораны в Брюсселе останутся открытыми, но при условии, что все необходимые санитарные нормы будут соблюдены.

Ранее власти Парижа закрыли все пабы и бары в городе как минимум до 19 октября из-за роста числа заболевших COVID-19.

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