ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Брюсселя закрыли кафе и бары из-за пандемии

13:46
  • среда
  • 07 октября 2020

Рестораны продолжат свою работу

Все кафе и бары Брюсселя закроются на месяц из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом заявили бургомистры по итогам заседания Совета безопасности, передает ТАСС. Ограничение начнет действовать с 8 октября.

Рестораны в Брюсселе останутся открытыми, но при условии, что все необходимые санитарные нормы будут соблюдены.

Ранее власти Парижа закрыли все пабы и бары в городе как минимум до 19 октября из-за роста числа заболевших COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Закрытие кафе
Закрытие кафе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.