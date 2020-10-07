Онищенко призвал женщин отказаться от каблуков

По его словам, "мужчины не стоят" этого

Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко обратился к соотечественницам с призывом перестать носить обувь на высоких каблуках.

Врач напомнил, что такие туфли хоть и выгодно подчеркивают женскую фигуру, но крайне негативно сказываются на здоровье. Об этом он заявил на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Бросьте носить на каблуках туфли, женщины, я вас умоляю. Мужчины не стоят того, чтобы вы ходили на этих ходулях по 12 сантиметров. Это урон вашему здоровью, поверьте мне", - сказал Онищенко.

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