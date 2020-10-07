ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Онищенко призвал женщин отказаться от каблуков

13:44
  • среда
  • 07 октября 2020

По его словам, "мужчины не стоят" этого

Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко обратился к соотечественницам с призывом перестать носить обувь на высоких каблуках.

Дерматолог нашел неожиданную пользу от ношения медицинских масок
Фитнес-тренер раскритиковала диеты "от Малышевой"

Врач напомнил, что такие туфли хоть и выгодно подчеркивают женскую фигуру, но крайне негативно сказываются на здоровье. Об этом он заявил на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Бросьте носить на каблуках туфли, женщины, я вас умоляю. Мужчины не стоят того, чтобы вы ходили на этих ходулях по 12 сантиметров. Это урон вашему здоровью, поверьте мне", - сказал Онищенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Девушка выбирает туфли
Девушка выбирает туфли
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.