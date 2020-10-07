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Чебурашка получит роль в кино

14:03
  • среда
  • 07 октября 2020

Ушастый любимец россиян станет главным героем семейной комедии

Знаменитый и любимый многими персонаж советских мультфильмов Чебурашка "получит роль" в новой семейной комедии. Съемки картины стартуют в следующем году.

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"Образ Чебурашки оказался настолько точным попаданием в сердца миллионов жителей нашей планеты, что и спустя годы продолжает вдохновлять творцов по всему миру. […] Чебурашка – не просто обаятельный пушистый ушастик, это культурный код многих поколений зрителей", - рассказали в киностудии.

Знаменитый персонаж будет создан с применением современных компьютерных технологий и интегрирован в фильм методом совмещения Full CG. Известно, что сюжет киноленты еще прорабатывается. Над сценарием семейной комедии трудятся создатели трилогии "Последний Богатырь" во главе с Виталием Шляппо. Режиссерское кресло досталось Дмитрию Дьяченко, передает РИА Новости.

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