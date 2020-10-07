Собянин открыл уникальный испытательный комплекс в корпорации "ВНИИЭМ"

В столице отмечают день промышленности

Сергей Собянин в среду открыл универсальный испытательный комплекс электрооборудования для морского флота, созданный корпорацией "ВНИИЭМ".

"Сегодня мы отмечаем День московской промышленности, который является профессиональным праздником для 700 тысяч человек – работников крупных и средних производственных предприятий столицы. Несмотря на ущерб, который нанесла пандемия, московская промышленность продолжает успешно развиваться", - сказал Собянин.

По итогам восьми месяцев года индекс роста в обрабатывающих производствах составил 4,8%", отметил мэр.

Корпорация "ВНИИЭМ" была основана осенью 1941 года, как завод № 627. В 2019 году предприятие получило статус промышленного комплекса. Это дало ему право на налоговые льготы. Всего на предприятии работают более 2,5 тысяч человек.

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