Депутат Мосгордумы Артемьев призвал активнее обучать старшее поколение цифровым технологиям

Пандемия коронавируса бесспорно ускорила цифровизацию в столице

Старшее поколение нужно обучать современным технологиям, считает депутат Московской городской думы Олег Артемьев. Он отметил, что цифровизация делает жизнь удобнее. Особенно это стало заметно в период пандемии коронавируса.

"Особое внимание в просветительской деятельности стоит уделять москвичам старшего возраста. В первую очередь, нужно вызвать интерес у старшего поколения к получению новых знаний, показать им удобство электронных сервисов и доказать, насколько онлайн-услуги могут упростить и даже разнообразить их жизнь. Поэтому Москва, возможно на основе проекта "Московское долголетие" или какого-либо другого вида кураторства или волонтерства, должна активно заняться обучением людей старшего поколения цифровым технологиям", - уверен парламентарий.

Он подчеркнул, что после такого обучения пенсионеры смогут в кратчайшие сроки освоить некоторые цифровые городские системы и почувствовать себя увереннее и самостоятельнее. Сейчас же для получения какой-либо цифровой услуги многие из них вынуждены обращаться за помощью к своим родственникам, что не всегда удобно.

"Онлайн-процедуры по трудоустройству, удаленная запись к врачу, единая "умная" тарифная система на городском транспорте, различные транспортные платежные системы - все это бесспорно упрощает жизнь среднестатистического гражданина, который привык пользоваться компьютером и смартфоном. Следовательно, еще один вектор развития в сфере цифровизации должен быть направлен на обычного пользователя, не обладающего специальными компьютерными навыками", - привел пример Артемьев.

Он добавил, что новые знания помогут пожилым людям даже избежать заражения коронавирусом. Чтение электронных книг и соцсети не дадут пенсионерам остаться без необходимого им общения и позволят легче переносить самоизоляцию.

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