Путин и Лукашенко обсудили открытие границ

Они были закрыты из-за COVID-19

Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Об этом сообщило агентство БелТА. Москва и Минск обсудили перспективы полного открытия границ между странами. Путин и Лукашенко договорились, что этим вопросом займутся правительства России и Белоруссии. Границы были закрыты из-за распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, президенты обсудили двустороннее сотрудничество, ситуацию в Нагорном Карабахе и Киргизии. И Путин, и Лукашенко выступили за скорейшее разрешение конфликта в НКР, говорится в сообщении.

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