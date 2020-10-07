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Возлюбленного Татьяны Овсиенко заподозрили в попытке ее споить

14:55
  • среда
  • 07 октября 2020

Подруги звезды бьют тревогу

В окружении певицы Татьяны Овсиенко рассказали, что она попала под дурное влияние сожителя. 
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"Ситуация с Таней очень плохая, - сообщила kp.ru соседка певицы. - Она живет с трижды судимым мужчиной. Таня скрывает от общественности истинное положение дел, но мы, ее подруги, прекрасно все знаем".

По данным портала, с 2007 года Овсиенко живет с уроженцем Рязани Александром Меркуловым, который отсидел четыре года за покушение на бизнесмена.  

Знакомая певицы сообщила, что у Меркулова и Овсиенко нет постоянной работы. Недавно он якобы заставил ее продать машину, чтобы отдать долг за квартиру - 137 тысяч рублей. 

Собеседница портала подозревает, что гражданский муж поднимает на звезду руку. Однажды соседка увидела у Овсиенко синяки. Как-то раз певица якобы проговорилась, что возлюбленный "иногда ее хватает и словно душит". 

"Как мне показалось, Саша ее спаивает, - заявила подруга Татьяны Овсиенко. - Она просыпается - на столе две бутылки самого дешевого шампанского. Вечером - бутылка непонятного суррогатного коньяка. Он наливает ей. Сидит с ней, никуда не выходит. Выпускает ее, разве только если зовут выступить на корпоративе или на мероприятии за деньги". 

По слухам, сожитель требует, чтобы Овсиенко продала свою четырехкомнатную квартиру. 

Татьяна Овсиенко подтвердила, что в последнее время стала реже выступать. "Работы стало меньше из-за пандемии. Но я работаю. Вот выступала на Дне танкиста в Кантемировской дивизии. Еще поеду на День города в Калугу. Я не даю сейчас интервью о личном, извините..." - сказала 53-летняя артистка. 

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