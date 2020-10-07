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В ВОЗ посоветовали научиться жить с коронавирусом

15:49
  • среда
  • 07 октября 2020

Люди должны привыкнуть к ограничениям

Люди должны научиться жить с коронавирусом и быть готовыми к введению ограничений в случае необходимости, считает представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

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"В последние недели мы наблюдаем быстрый рост числа случаев не только в России, но в целом в Европейском регионе ВОЗ. Ранее вирус был вытеснен в Европе за счет ограничительных мер, но не был побежден. Настало время, когда мы все должны научиться жить с этим вирусом и при этом постараться найти способ сохранить наши общества как можно более открытыми и как можно быстрее разрывать любые цепочки передачи вируса и контролировать инфекцию", - заявила она.

Вуйнович отметила, что в случае резкого роста числа заболевших и перегрузки системы здравоохранения лучшим способом "выравнивания" ситуации являются именно ограничения различной степени жесткости.

Специалист напомнила, что лучше всех проанализировать ситуацию и принять оптимальные решения могут местные эпидемиологические, медицинские и политические органы власти, действующие сообща, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 35,8 миллионов человек, 1,05 миллион из них скончались. В России выявлено 1,25 миллиона заболевших, 21 865 пациентов скончались.

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