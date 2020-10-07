"Меняется не в лучшую сторону": Собянин оценил ситуацию с коронавирусом

Ограничения вводят по всей стране

Ситуация с распространением коронавируса в Москве меняется не в лучшую сторону. Об этом заявил Сергей Собянин. В личном блоге он ответил на вопросы горожан. Рассказал, где в столице можно сдать тест на COVID, как будут отслеживать выполнение указа об "удаленке" и должны ли соблюдать рекомендации те, кто уже переболел. Ограничительные меры вводят по всей стран.

Безлюдные улицы, город без суеты. Во время пандемии художники смогли увидеть Санкт-Петербург практически в первозданной красоте. Появилось даже новое течение – "пандемический реализм". Выставка с таким названием открылась в Музее современного искусства Северной столицы.

Сейчас уединение снова актуально, и не только для художников. Заболеваемость коронавирусом растёт по всей стране. Врачи вынуждены работать при повышенных нагрузках. В Санкт-Петербурге медики, работающие в "красной зоне", одни из первых привились новой российской вакциной "Спутник V".

В регионах вынуждены усиливать ограничительные меры. На помощь пожилым и людям с хроническими заболеваниями приходят волонтёры. В Чечне добровольцы бесплатно раздают на улицах маски и антисептики, развозят продукты, помогают врачам в больницах.

Во многих городах снова приходится расширять коронавирусные отделения. Практически полностью загружен новый Многофункциональный медицинский центр Минобороны в Волгограде. Здесь установлено новейшее медицинское оборудование, высококвалифицированные врачи круглосуточно оказывают пациентам всю необходимую помощь. За время пандемии специалисты Минобороны построили в стране 16 таких современных клиник.

В Москве вынуждены расконсервировать специально возведённые временные госпитали. Сегодня в личном блоге Сергей Собянин, отвечая на вопросы граждан, напомнил о необходимых мерах безопасности: "Переболевшие граждане должны соблюдать те же ограничения и рекомендации, что и те, кто не болел. Рекомендуем частным школам и кружкам принять решение о двухнедельных каникулах. В условиях режима повышенной готовности магазины и предприятия бытовых услуг имеют право отказать в облуживании посетителям без масок и перчаток".

Маски и перчатки необходимы во всех общественных местах – в транспорте, магазинах, театрах, на спортивных трибунах. Сотрудники Роспотребнадзора и полиции регулярно проводят рейды. Посетителей без средств защиты могут оштрафовать. Организации, где правила не соблюдаются, временно закрывают. И дело даже не в штрафах - следовать этим простым правилам действительно необходимо. Специалисты отмечают: заболеваемость снова возросла, потому что люди расслабились, перестали носить маски и соблюдать дистанцию. Поэтому сейчас так важно выполнять все рекомендации, помнить о средствах защиты и не посещать без необходимости общественные места. Только так можно уберечь себя и своих близких.

Полина Кастрицкая, Александр Козликин, Андрей Стрюков. "ТВ Центр".

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