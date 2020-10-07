В ОНФ предложили доступно объяснить россиянам задачи нацпроектов

Результат должен быть понятен гражданам

Важно доступно объяснить гражданам, на какие результаты направлены нацпроекты и как изменится качество жизни в результате реализации поставленных задач. Об этом говорили на заседании центрального штаба Общероссийского народного фронта. Оно прошло в режиме онлайн. Указ о национальных целях развития страны на следующие 10 лет президент подписал в июле. Среди основных пунктов - вопросы демографии, здоровья и благополучия граждан, передает "ТВ Центр".

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