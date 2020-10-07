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Депутат МГД Людмила Стебенкова рассказала о развитии столичных парков за последние годы

15:17
  • среда
  • 07 октября 2020

Роль природных зон в жизни современного мегаполиса трудно переоценить

В течение последних нескольких лет столичные парки и зоны отдыха заметно преобразились благодаря современным технологиям и с учетом пожеланий горожан, рассказала член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

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"Для тех, кто редко бывает в московских парках, сейчас есть шанс увидеть, какой огромный путь прошли городские зоны отдыха за последние годы. Особо охраняемые природные территории обзавелись бережно проложенными экотропами и стали чистыми, парки культуры и отдыха преобразились при помощи современных технологий и с учетом пожеланий жителей. Ценность этой зеленой, рекреационной инфраструктуры как нельзя лучше видна сейчас, во время пандемии коронавируса. Но и тогда, когда болезнь отступит, московские парки останутся любимым и необходимым местом для прогулок - как это было на протяжении всей истории Москвы", - заявила парламентарий.

Она добавила, что прогулки на свежем воздухе играют огромную роль в свете профилактики множества болезней. В свете этого власти столицы на протяжении нескольких лет особое внимание уделяют созданию спортивной инфраструктуры, передает АГН "Москва". Во дворах жилых домов и парках появляются площадки для физкультуры, по всему городу открываются общедоступные бассейны.

"Но одним из лучших и самых доступных вариантов физической активности по-прежнему являются прогулки и пробежки в парках", - резюмировала Стебенкова.

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