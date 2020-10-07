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Песков: обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах

15:15
  • среда
  • 07 октября 2020

Россия не намерена направлять военных в зону конфликта

Россия не намерена направлять военных в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Обязательства Москвы в рамках Организации договора о коллективной безопасности в отношении Армении не распространяются на непризнанную республику, заявили в Кремле, пишут argumenti.ru.
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 "Это вытекает из обязательств. В данном случае речь-то идет об Армении. Президент это четко совершенно разъяснил и разграничил эти два вопроса. Обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах", — заявил журналистам пресс-секретарь президента России.

Дмитрий Песков напомнил: в соответствии с договором  страны-участницы должны встать на защиту одного из участников в случае агрессии против него, нападения извне. Однако информация о том, что конфликт распространяется на территорию собственно Армении, не находит подтверждения.

Обстановка в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Азербайджан начал крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения, с обеих сторон используется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, танки, авиация и тактические ракеты. Сообщается о жертвах среди военнослужащих и мирного населения с обеих сторон.

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