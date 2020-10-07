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В московском метро мужчина с ножом угрожал пассажирке

15:28
  • среда
  • 07 октября 2020

Хулиган задержан

В столичном метро на желтой ветке нетрезвый мужчина подсел к девушке, начал к ней приставать и угрожать предметом, который был очень похож на нож, передает "ТВ Центр".

Но пассажирке такое наглое знакомство явно не понравилось и она ушла в другой конец вагона. Ухажер на этом не успокоился, последовал за ней, ругался и оскорблял молодую женщину.

Пассажиры  в стороне не остались. Один из них подскочил к хулигану и повалил его на пол. Когда поезд прибыл на станцию "Хорошёвская",  мужчину передали в руки полиции. Возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством.

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