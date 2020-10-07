В московском метро мужчина с ножом угрожал пассажирке

Хулиган задержан

В столичном метро на желтой ветке нетрезвый мужчина подсел к девушке, начал к ней приставать и угрожать предметом, который был очень похож на нож, передает "ТВ Центр".

Но пассажирке такое наглое знакомство явно не понравилось и она ушла в другой конец вагона. Ухажер на этом не успокоился, последовал за ней, ругался и оскорблял молодую женщину.

Пассажиры в стороне не остались. Один из них подскочил к хулигану и повалил его на пол. Когда поезд прибыл на станцию "Хорошёвская", мужчину передали в руки полиции. Возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством.

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