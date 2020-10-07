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Посетителей столичных ТРЦ оштрафуют за нарушение масочного режима

15:31
  • среда
  • 07 октября 2020

Рейды прошли в ТЦ "Океания", "Гагаринский" и "Хорошо!"

Подойти со всей ответственностью к соблюдению масочного режима придется посетителем ряда столичных торговых центров. Полицейские совместно с сотрудниками объединения административно-технических инспекций выявили ряд нарушений у посетителей московских ТЦ.

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"Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками ОАТИ проводятся рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима в местах массового скопления граждан. Сегодня было составлено 53 административных протокола по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы. Рейды проводились в трех торговых центрах. За каждое нарушение предусмотрен штраф 4 тыс. руб.", - сообщил начальник отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД РФ по Донскому району Москвы Виталий Голота.

Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. В столичных школах с 5 октября начались двухнедельные осенние каникулы.

Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Для пожилых людей и школьников временно заблокирован льготный проезд в общественном транспорте. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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