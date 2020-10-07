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Зеленского приняли в Букингемском дворце

15:35
  • среда
  • 07 октября 2020

Президента Украины приняли герцог и герцогиня Кембриджские

Владимира Зеленского и его супругу Елену Зеленскую приняли в Букингемском дворце. Президент Украины и первая леди 7 октября прибыли в британскую столицу с официальным визитом.
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Британские СМИ отмечают, что прием стал первым мероприятием с участием представителей королевской семьи в Букингемском дворце во время пандемии коронавируса. Украинского президента с супругой встретили герцог Кембриджский принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт.

Встреча прошла в Тронном зале королевской резиденции. Принц Уильям поприветствовал Зеленского от имени королевы Великобритании Елизаветы II. У президента Украины запланированы также встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, спикером Палаты общин Линдси Хойлом и британскими инвесторами. В планах - подписание двустороннего соглашения о свободной торговле, передает ТАСС.

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